شاهد ...باسل خياط مع زوجته بأحدث ظهور لهما

الوكيل الإخباري - ارتدى باسل بدلة كلاسيكية وعلق mood 007. تفاعل معه المتابعون معلقين نورتونا. ارتدت زوجة خياط ناهد زيدان فستان برونزي من دون اكمام وحذاء يتماشى مع لون الفستان.

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ومن الجدير ذكره أيضاً أن أنباء ترددت بشأن غياب باسل عن المنافسة في دراما رمضان المقبل 2022، ليأخذ استراحة محارب بعد آخر عمل له في رمضان الماضي، في المسلسل المصري "حرب أهلية"، برفقة النجمة المصرية يسرا.

المصدر - الفن

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