الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

بوتين: نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتجاوز المستوى المتوقع 5.8%

تفاصيل البلاغ الجديد الذي اصدره رئيس الوزراء اليوم

رئيس الوزراء يصدر بلاغاً جديداً

بحث تنفيذ برنامج قدرة 2 في بلدية المفرق الكبرى

الأردن يشارك في مؤتمر التنوع البيولوجي بالصين

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وزير العمل يفتتح مركز هيئات اصحاب العمل بتجارة عمان

الصفدي يهنئ نظيره العراقي بنجاح العملية الانتخابية

وزير التربية : سيتم دراسة كافة المشاكل التي تواجه امتحان التوجيهي

الثلاثاء، 12-10-2021 03:26 م

شاهد ...باسل خياط مع زوجته بأحدث ظهور لهما

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الوكيل الإخباري - ارتدى باسل بدلة كلاسيكية وعلق mood 007. تفاعل معه المتابعون معلقين نورتونا. ارتدت زوجة خياط ناهد زيدان فستان برونزي من دون اكمام وحذاء يتماشى مع لون الفستان.

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ومن الجدير ذكره أيضاً أن أنباء ترددت بشأن غياب باسل عن المنافسة في دراما رمضان المقبل 2022، ليأخذ استراحة محارب بعد آخر عمل له في رمضان الماضي، في المسلسل المصري "حرب أهلية"، برفقة النجمة المصرية يسرا.

 

 

 

 

المصدر - الفن 

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