شاهد.. تشييع جثمان بسام الملا

الوكيل الإخباري - تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لتشييع جثمان المخرج الراحل بسام الملا في دمشق.





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ونشرت نقابة الفنانين عبر صفحتها فيديو بث مباشر للتشييع بدا من خلاله موكب مهيب يسير وراء الراحل وسط تواجد عدد كبير من الفنانين.

وكان قد توفي المخرج بسام الملا يوم السبت إثر مضاعفات مرض السكري والضغط، وينتمي الراحل إلى عائلة فنية عريقة، فأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولداه أدهم وشمس الملا اللذان شاركا كممثلين في مسلسل "باب الحارة".



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