الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 07:59 م

شاهد... تيم حسن يودع الهيبة بهذه الكلمات

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الوكيل الإخباري - نشر الممثل السوري تيم حسن على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور عائدة الى مسلسل الهيبة في اجزائه المختلفة، وعلّق عليها قائلاً: "نختم الليلة في ‫الهيبة جبل‬ 150 حلقة لسلسلة نالت جمهورآ عريضآ بفضل الله ومحبتكم فصارت بناءً وتنفيذآ نموذج خاص يُتَّبع حولنا وهنا وهناك.

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ذكريات وجهود..وأكبر مكافأة أنكم ميزتونا بطعم نجاح مختلف ؛ أنتم المقياس شكرا للأساتذة صادق الصّباح سامر البرقاوي زياد الخطيب كُتاب فنيين وممثلين".

 

وعلّق المتابعون مقدرين جهوده، وجهود فريق الهيبة، والمخرج سامر البرقاوي وشركة الصبّاح المنتجة للعمل في أجزائه الخمسة.

 

 

المصدر - الفن 

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