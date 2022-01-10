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الإثنين، 10-01-2022 04:55 م

شاهد..نجل سميرة سعيد يحتفل بعيد ميلاد والدته الـ 64 عام

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الوكيل الإخباري - سميرة سعيدة تحتفل بعيد ميلادها الـ64عام اليوم 10 يناير، وحرص نجلها الوحيد شادي النابلسي على الاحتفال بهذه المناسبة مع والدته التي قدم لها التهنئة في وقت تلقت فيه كذلك التهاني من نجوم الوسط الفني.

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ونشر شادي النابلسي ابن الفنانة سميرة سعيد عبر حسابه على "انستجرام" صورتين تجمعه بوالدته بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ64 عام ، وظهر الثنائي وهما على متن يخت وفي أجواء هادئة فضل من خلالها شادي الاحتفال مع والدته بهذه المناسبة، حيث نشر كذلك على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" فيديو قصير للأجواء وكذلك لكعكة عيد الميلاد التي أختارها لوالدته والتي رسم عليها صورتها وتهنئة خاصة بهذه المناسبة.

 

 

 

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