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السبت، 02-07-2022 01:58 م

شروط وأسعار تذاكر حضور حفل عمرو دياب تثير الضجة في مصر !

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ، الشروط الغريبة، وأسعار التذاكر الخاصة بحفل الفنان عمرو دياب القادم، والتي تصل لـ 100 ألف جنيه مصري.

وأكدت الشركة المنظمة للحفل، ان سعر التذكرة يبدأ من 1500 جنيه للتذاكر الفردية في الفئة الأولى، ومن الفئة الثانية وصعوداً، يصل سعر التذكرة للشخص الواحد لـ 10 آلاف جنيه مصري، والطاولة مجتمعة 100 ألف جنيه، تضم 10 أشخاص.

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كذلك القواعد التي حددتها الشركة المنظمة للحفل، أثارت الجدل بشكل واسع، حيث تحدد ارتداء اللون الأبيض لجميع الحضور، وتمنع الدخول لمن هم أقل من 21 عاما.


يُذكر أن عمرو دياب كان قد تصدر الترند بعد طرحه أغنيته الأخيرة بعنوان "اللوك الجديد".

 

 

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