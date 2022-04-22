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الجمعة، 22-04-2022 04:22 م

شيرين تكشف سبب عدم ظهورها في برنامج رامز جلال

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، من خلال حوار مع جمهورها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" سبب عدم ظهورها في برنامج الفنان رامز جلال، الذي يقدّمه في كل مواسم رمضان، وينفّذ مقالب في معظم نجوم مصر والوطن العربي.

وردّت شيرين على سؤال حول سبب عدم ظهورها في برنامج رامز والهروب من المقلب، قائلةً: "عشان رامز صاحبي وعارف طباعي وهو عارف إني ميتعملش معايا كده"، بحسب مجلة لها.

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وسألها أحد المتابعين عن إمكانية تعرّفها على شخص جديد بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب مرة أخرى، فأجابت بـ"لا".

 

القدس العربي

 




 

 


 

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