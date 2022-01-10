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الإثنين، 10-01-2022 11:44 ص

صابرين تكشف تفاصيل مواجهتها للصوص أثناء تصوير

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الوكيل الإخباري - بعد تداول أنباء عن تعرض فريق عمل مسلسل "حلم الأسمرات" لهجوم بلطجية عليهم وسرقة معدات التصوير، وتصدي الفنانة صابرين لهم.

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روت الأخيرة في تصريحات صحافية تفاصيل الحادث وكيف واجهت المعتدين، قائلةً: "شوية عيال بلطجية طلعوا علينا وكان معاهم رشاشات وآلي وشوم. وكنا بنصور مشهد عبارة عن حادثة سيارة أتعرض لها، وكانت هناك كاميرتان فوق السيارة، ويبلغ سعر الكاميرا الواحدة 2 مليون جنيه، ومن المفترض ألا يكون أمامنا أو خلفنا أي سيارات، لكننا فوجئنا بوجود نحو خمس سيارات تعترض طريقنا لإيقافنا.

 

وأضافت: "كنا بنصور الساعة 1 بالليل، وبعد لحظة الخضة، استجمعت قوتي وخرجت لهم وزعقت في الأول، ثم اتكلمت معاهم واحترموني، لأن الواحد مش بيعمل حاجة غلط وفي عشرة ما بيني أنا والجمهور وعلاقة طيبة".


وذكرت صابرين أنها شعرت بوجود مشكلة ما بين المعتدين وفريق الإنتاج والأمر ليس عادياً، لكن في النهاية سمعوني واحترموا إني ست برضه ومخفتش منهم، لكنهم أخذوا الكاميرات وانطلقت بالسيارة بعيداً لأن فريق العمل كان سبقنا.

 

لها 

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