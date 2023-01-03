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الثلاثاء، 03-01-2023 10:04 ص

صابر الرباعي : يجذبني صوت أحمد جمال و يذكّرني ببداياتي الفنية

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الوكيل الإخباري-حقق الفنان صابر الرباعي نجاحاً وشهرة كبيرين خلال مسيرة فنية مليئة بالأغنيات المتميزة والمتنوعة موسيقياً وفنياً، وحصدت أغنيته الأخيرة "يا بنات الحلال" والتي وجّه فيها رسالة خاصة الى الفتيات مشاهدات ضخمة، كما نال حفله في "مهرجان الموسيقى العربية" الأخير بالقاهرة إشادة كبيرة.

وفي لقاء خاص مع النجم التونسي صابر الرباعي في حوار صريح لموقع " لها " تحدث خلاله عن أغنياته الجديدة و"مهرجان قرطاج"، ووجّه رسالة الى النجمة شيرين عبدالوهاب بعد أزماتها الشخصية الأخيرة، وكشف سر عدم ظهور أبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي .

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وحول مشاركته في مهرجان قرطاج قال الفنان :" مشاركتي في المهرجان لها كل عام نوعاً من الخصوصية والتميز والسحر الخاص، وأحاول في كل مرة أتواجد فيها بالمهرجان ألاّ أكرر نفسي وأن أكون مختلفاً عن المرة السابقة، حيث إنني في هذه الدورة من المهرجان غنّيت أغنيات جديدة لم أقدّمها من قبل للجمهور، وأؤكد أن الجو العام والمكان ومحبّة الجمهور الكبيرة لي ما زالت موجودة، كما أشعر بالحماسة في الغناء لجمهور الأوبرا المصرية " .

في سؤاله ما هي رسالتك للنجمة شيرين عبدالوهاب بعد أزماتها الأخيرة؟
أجاب الفنان :"شيرين إنسانة طيبة القلب وعفوية جداً، وأتمنى أن تعود بقوة الى فنّها ومحبيها في الوطن العربي، وتربطني بها صداقة وطيدة منذ سنوات، وسعُدت بنجاح حفلها الأخير في "مهرجان قرطاج" بتونس ". 

 

 

وفي سؤاله أيٌّ من الأصوات الموجودة حالياً ترى فيه امتداداً لمسيرتك الفنية وتحب سماعه؟


أجاب الفنان : "أحب الاستماع لكل الأصوات المميزة في الوطن العربي، لكن يجذبني صوت أحمد جمال كثيراً، وأرى فيه موهبة شابة جميلة وامتداداً لي، وهو يذكّرني ببداياتي الفنية " .

 

وحول عدم ظهور أبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي قال الفنان :"هو قرارهم الشخصي ولا دخل لي فيه، فأنا لا أمنع عنهم شيئاً، لكنهم يفضّلون الابتعاد عن الأضواء وأن يعيشوا حياة هادئة بعيداً عن صخب الإعلام ".

 



 




 

 


 

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