صورة - محمد إمام يهنىء شقيقه رامي على فيلم "فضل ونعمة"

الوكيل الإخباري-قبل طرحه بدور العرض السينمائية، هنأ الممثل والمخرج محمد إمام شقيقه رامي إمام على فيلم "فضل ونعمة"، عبر نشر البوستر الترويجي للفيلم في وسائل التواصل الاجتماعي معلقاً على البوستر: "مبروك للمخرج الكبير رامي امام عودته للسينما .. و لكل حبايبي و أصدقائي أبطال و صناع الفيلم .. إن شاء الله يكسر الدنيا فضل ونعمة".

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ويشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، الممثلون هند صبري، ماجد الكداوني، محمود حافظ، وياسمينا العبد. العمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، والمفترض أن يتم طرحه بدور العرض السينمائية الاسبوع المقبل.







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