الأربعاء 28-09-2022
الوكيل الاخباري

إصابتان في هجوم للمستوطنين على قرية مادما جنوب نابلس

تحذير من موجة حر شديدة تضرب مصر

خبير أفاعي: المبيدات الحشرية لا تقتل الأفاعي والعقارب

بالفيديو.. تشييع مهيب لشهداء جنين

ارتفاع اسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الاردن اليوم

الافاعي تعلّق الدوام بمدرسة في عمّان

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

إغلاق جزئي لشارعي الأقصى والأردن اعتباراً من الليلة - تفاصيل

طبيبة أردنية توجه نصائح هامة للتعامل مع الكلاب الضالة

وزارة العمل: ضبط 2218 مخالفة منذ بداية العام

الأربعاء، 28-09-2022 01:51 م

صورة - محمد إمام يهنىء شقيقه رامي على فيلم "فضل ونعمة"

image (3)


الوكيل الإخباري-قبل طرحه بدور العرض السينمائية، هنأ الممثل والمخرج محمد إمام شقيقه رامي إمام على فيلم "فضل ونعمة"، عبر نشر البوستر الترويجي للفيلم في وسائل التواصل الاجتماعي معلقاً على البوستر: "مبروك للمخرج الكبير رامي امام عودته للسينما .. و لكل حبايبي و أصدقائي أبطال و صناع الفيلم .. إن شاء الله يكسر الدنيا فضل ونعمة".

اضافة اعلان


ويشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، الممثلون هند صبري، ماجد الكداوني، محمود حافظ، وياسمينا العبد. العمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، والمفترض أن يتم طرحه بدور العرض السينمائية الاسبوع المقبل.

 


الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112-730x438

ابنة الفنان الراحل سعيد صالح ترد على هجوم ضد والدها

133-153937-yasmine-sabry-red-carpet-love_700x400

ياسمين صبري برفقة داليدا خليل .. صورة

1

أصالة نصري تكشف سر تغير ملامحها في ظهورها الأخير

5122486-2143811048

ظهور جديد لملكة جمال لبنان 2022 .. صورة

1

وفاة والدة المخرج أحمد الدوغجي

1940225_1605097921

فيديو .. استقبال حاشد لتيم حسن وابطال فيلم الهيبة في عمان

أخبار متعلقة
11111111

ما الدور الذي يجسده الفنان محمد رمضان ونيللي كريم في فيلم " ع الزيرو " ؟

196-190532-egyptian-artist-ahmed-awadi_700x400

مفاوضات مع فنان عالمي للمشاركة في فيلم عربي بطولة أحمد العوضي

image (3)

نجوى كرم تهنئ الشعب السعودي بعيدهم الوطني

111111

فيلم Bullet Train لبراد بيت يحقق إيرادات 222 مليون دولار حول العالم

170331

فيلم "الهيبة" في أضخم إفتتاح سينمائي عربي وعالمي

127-125328-mai-omar-sudden-disease_700x400

مي عمر تعلن موعد عرض فيلم "تحت تهديد السلاح"