صورة مسربة لعمرو أديب لحظة خروجه من المستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع

الوكيل الاخباري - سرّب بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطت للإعلامي المصري عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي أثناء مغادرتهما المستشفى حيث تم علاجه إثر تعرضه لحادث سير.

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ولم تبد ملامح الإعلامي واضحة في الصورة التي التقطت له من الخلف ورغم هذا لاحظ الكثير من المتابعين أنه يتنقل سيراً على قدميه ما يعني أنه يتمتع بصحة جيدة.



ويشار إلى أن أديب تعرض في وقت سابق لحادث سير في منطقة السادس من اكتوبر وطرحت الكثير من التساؤلات عن حالته بعد نقله إلى المستشفى. وقرر الأطباء إخراجه منه بعدما تبينت عدم معاناته من أي أعراض خطيرة.



وأظهرت نتائج التحريات التي أجريت في هذا السياق عدم وجود أي شبهة جنائية وحدوث التصادم بشكل طبيعي.



ويذكر أن لميس الحديدي لم تدل حتى الآن بأي تعليق فيما يتعلق بالحادث. إلا أنها عبرت عن فرحها بنجاة زوجها منه من خلال نشر الآية القرآنية: "هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".





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