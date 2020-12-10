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الخميس، 10-12-2020 11:30 ص

صورة نادرة للفنانة الراحلة صباح في بداياتها الفنية.. شاهد

sabah


الوكيل الاخباري - تداولت بعض الحسابات المهتمة بأرشيف المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة قديمة ونادرة للفنانة اللبنانية الراحلة صباح "الشحرورة"، وظهرت فيها برفقة والدها ومنى داغر ابنة المنتجة آسيا داغر.

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ورغم عدم وضوحها التام أثارت الصورة اهتمام الكثير من المتابعين الذين تذكروا جمال وأعمال الفنانة الراحلة وتحدثوا عن صفاتها المميزة.

 

ويشار إلى أن صباح واسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي ولدت في العام 1927 في أسرة متواضعة في وادي شحرور وهي إحدى قرى الجبل اللبناني.

 

بدأت مسيرتها الفنية في سن صغيرة إلى ان لفتت انتباه المنتجة آسيا داغر التي قررت عقد اتفاق معها للمشاركة في 3 أفلام.

وحينها ذهبت إلى أسيوط برفقة والدها حيث استضافتها المنتجة وعمل الملحن رياض السنباطي على تدريبها. وعرفت منذ ذلك الحين باسم صباح. وشاركت في فيلم "القلب له واحد" في العام 1945 ، توفيت في العام 2014 عن 87 عاماً.

 


 

لها

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