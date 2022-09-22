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الخميس، 22-09-2022 10:05 ص

صور-بعد تأهيله على نفقة ماجدة الرومي.. كيف أصبح موقع حادث جورج الراسي؟

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الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، مساء يوم الأربعاء، متابعيها، مجموعة من الصور تظهر أعمال تأهيل الطريق الذي شهد حادثا أليما أودى بحياة المطرب جورج الراسي الشهر الماضي.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، كشفت أنه سيتم الأربعاء تدشين الطريق الذي لقي عليه جورج الراسي مصرعه، بعد إعادة تأهيله على نفقة الفنانة ماجدة الرومي، وتحت إشراف الجيش اللبناني.

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وأعيد تأهيل الطريق حيث تم وضع إنارة وتصاميم على مسافة 200 متر لتحذير الناس من الخطر، كما تم وضع ”عاكس ضوء“، بالإضافة إلى وضع كل الاحتياطات لتجنب حوادث السير.

وكانت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، شقيقة جورج الراسي، قد قدمت الشكر للفنانة ماجدة الرومي لإعلان الأخيرة التكفل بإصلاح وتأهيل الطريق.

وغيب الموت الفنان اللبناني جورج الراسي عن عمر ناهز 39 عاما، يوم 27 آب/ أغسطس الماضي، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية.

 

 


 


 



 


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