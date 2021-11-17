صوفي مارسو تحتفل اليوم بعيد ميلادها

الوكيل الإخباري - تحتفل النجمة الفرنسية اليوم بعيد ميلادها الـ 55 عاما ، عدد الافلام والمسلسلات التي شاركت بها يبلغ ال52. بدأت مسيرتها بالتمثيل في الفيلم الشهير La Boum و La Boum 2 الذي حازت على جائزة السيزار لأدائها بهذا الفيلم.

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حازت الممثلة مارسو على وسام من رتبة فارس في فئة الفنون عام 2003. في التسعينات تجد صوفي مارسو لنفسها طريقاً في هوليوود وشاركت عام 1995 في فيلم Braveheart الذي اخرجه ميل غيبسون.

المصدر - الفن