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الإثنين، 15-02-2021 10:59 ص

ظهور جديد للفنانة سلاف فواخرجي يثير الجدل!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صوراً للفنانة السورية سلاف فواخرجي فاجأت المتابعين، وبدت فيها وهي تقف على الشاطئ مرتديةً فستاناً خفيفاً مفتوحاً في جزئه الأسفل.

وتبين أن سلاف كانت قد نشرت الصور على حسابها الخاص في التطبيق وأرفقتها بالتعليق: "بين البحر وسلاف حكايات بعيدة... مسيجة بالعزيمة والجمال"... وأثارت بتعليقها هذا اهتمام المتابعين الذين أثنى بعضهم على جمالها وجاذبيتها.

ويُشار إلى أنه تم أخيراً نشر صورة جمعت سلاف وشقيقها أشرف الذي يكبرها بعام واحد، وهو ما أطلق موجة من التعليقات حيث قارن المتابعون بينهما.

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ويُذكر أن فواخرجي كانت قد نشرت على حسابها الخاص صوراً أخرى لفتت الأنظار حيث ظهرت فيها وهي تجلس أعلى أريكة مرتديةً فستاناً أسود صيفياً وأرفقتها بالتعليق: "اللون الأسود حالك ومظلم، ‏‎لكنه يأخذ إليه كل الضوء الذي أمامه ليعيده بريقاً دافئاً، تماماً كقلوبنا التي تأخذ نصيبها من الظلام وترسله حباً وعطاءً ... ونور".

 


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