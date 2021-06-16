عابد فهد ينضم لمسلسل شتي يا بيروت

الوكيل الإخباري _ انضم الفنان السوري عابد فهد رسمياً لبطولة مسلسل ” شتي يا بيروت" .
وهو من تأليف بلال شحادات وإخراج إيلي سمعان وإنتاج شركة “الصباح إخوان”.
وقال شحادات في تصريحات إعلامية أن العمل اجتماعي معاصر، أحداثه مستوحاة من الواقع ” كل تفصيل في هذا المسلسل حقيقي لكن الحكاية من وحي الخيال”.
ويتألف العمل من ثلاثين حلقة ويناقش ثلاثة مواضيع هي : الانتقام والثأر والفقدان .
كما تدور أحداثه حول شقيقين وأبناء عم ، ويعالج الصراعات التي يخوضها الإنسان خشية فقدان من يحب سواء أب أو أم أو شريك.
المصدر : الإمارات نيوز