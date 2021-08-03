عابد فهد يوضح سبب تغيّر ملامحه في الآونة الاخيرة - صورة

الوكيل الإخباري - بعد الضجة التي حصلت في الفترة الأخيرة بسبب ظهوره بشكل مختلف، خرج النجم السوري عابد فهد عن صمته وأوضح حقيقة الأمر بطريقة مقتضبة وواضح.



وبعد انتقاده لخضوعه لبعض عمليات التجميل، نشر فهد صورة له عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليها قائلاُ: "تغيير إطلالة الممثل هو أمر طبيعي بين الفترة والأخرى. التغيير بالشكل جزء من الحالة الفنية التي تتطلبها الشخصيات التي نقوم بتبنيها وبناء على هيكلها الخارجي لينسجم في عوالمها الداخلية من أثر الحدث عليها في الحكاية وتراكماتها على الجسد. الصحة بخير الحمدلله".

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وبعد توضيحه للجدل الحاصل، مؤكداً أن التغيير في شكله بسبب شخصيته الجديدة في مسلسل "شتي يا بيروت"، الذي من المنتظر أن يتم تصويره في لبنان وتحديداً في مدينة الأشرفية، تحت ادارة المخرج ايلي السمعان وسيكون من انتاج شركة صبّاح أخوان.



والمسلسل يضم نخبة من النجوم إلى جانب عابد منهم: سامر اسماعيل، ديما بياعة، زينة مكي، إلسا زغيب، عبدو شاهين، فادي أبو سمرا، رامز الأسود.





المصدر - لها