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الإثنين، 22-02-2021 04:11 م

عادل إمام يخرج عن صمته ويوجه دعوة للجمهور!

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الوكيل الاخباري - خرج الفنان المصري عادل إمام، عن صمته، بعد انتشار أخبار، خلال الفترة الماضية، تفيد بقيام الزعيم بكتابة مذكراته، وتحويلها لفيلم سينمائي.

ونفى عادل إمام، خلال تصريحات مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، "ما تردد مؤخرا عن تسجيل مذكراته صوت وصورة، ليتم تقديمها في عمل فني، موضحا: "هذا الكلام ليس له أي أساس، ولم يخطر في باله مثل هذا الأمر من الأساس".

ووجه الزعيم عادل إمام، دعوة إلى الجمهور بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات. وكانت أنباء ترددت مؤخرا عن قيام الزعيم بتسجيل مذكرات صوت وصورة، على أن يتولى هذا الأمر نجله المخرج رامي إمام.

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وشارك عادل إمام في شهر رمضان الماضي، بمسلسل فلانتينو الذي حقق نجاحا كبيرا، وتدور أحداث المسلسل عن نور عبد الحميد الشهير بـ "فلانتينو" وزوجته عفاف اللذين يمتلكان سلسلة مدارس يطلق عليها اسم "مدارس فلانتينو"، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

 

سبوتنيك

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