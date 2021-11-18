عمرو دياب يحقق إنجازاً في انت الحظ وهكذا احتفل بنجاحه - صورة

الوكيل الإخباري - احتفل الفنان المصري عمرو دياب بنجاح أغنيته "انت الحظ" من ألبومه الجديد "عيشني" الذي طرح أغنياته تباعاً خلال هذه الفترة.

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ونشر عمرو دياب صورة تجمعه بفريق عمل الأغنية وهما الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق عليها قائلا: "انت الحظ".



وتصدّر عمرو دياب قوائم الأكثر استماعا في مصر والوطن العربي .



يذكر أن أغنية "انت الحظ" من كلمات تامر حسين، والحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.



ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "عيشني" خلال شهر كانون الأول المقبل، ويواصل الهضبة تسجيل أغنيات ألبومه حتى الآن.

المصدر- الفن