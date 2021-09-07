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الثلاثاء، 07-09-2021 02:48 م

عمرو دياب يعلن إطلاق خط أزياء في جميع أنحاء العالم - صور

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الوكيل الإخباري - كشف النجم المصري عمرو دياب عن قرب إطلاق خط الأزياء الخاص به، والذي كان قد أعلن عنه قبل فترة.

ونشر "الهضبة" عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة بدا فيها مرتدياً "تيشرت" يحمل صورته، وعلّق عليها قائلاً: "thirty -four قريباً"، في إشارة منه لقرب إطلاق خط الأزياء.

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وكان قد سبق لعمرو أن نشر عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، صوراً من حفله الأخير في الساحل الشمالي، معلناً من خلالها إطلاق خط أزياء خاص به. وعلّق على الصور قائلاً: "خط أزياء 34 الخاص بي سيكون متاحاً في جميع أنحاء العالم قريباً.. ترقبوا".

كما استبدل دياب صورة صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، بأخرى تحمل الرقم "34"، وهو الاسم الذي أطلقه على خط الأزياء الخاص به.

يُذكر أن عمرو دياب طرح في شباط/فبراير الماضي، عطراً يحمل اسم "AmrDiab Eau de Parfum 34"، و تبين أن الرقم 34 هو سنة ميلاد والدته، وأنه أطلقه على العطر ومجموعة الأزياء خاصته لاعتزازه بها.

 

 

المصدر - لها 

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