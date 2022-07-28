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الخميس، 28-07-2022 01:40 م

عمر كمال يشارك صور تجمعه مع تامر حسني ويعلق !

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الوكيل الإخباري-شارك مطرب المهرجانات المصري عمر كمال، الجمهور بصور جمعته بالفنان تامر حسني، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي.

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وظهر عمر كمال في الصورة وإلى جانبه تامر حسني، وأحد الأصدقاء، وعلّق: "مبروك يا "نجم" كل الاجيال على نجاحاتك".

يذكر أن أغنية تامر حسني "ليه طلة" من ألبوم "عشأنجي" الذي يضم 9 أغاني على يوتيوب حققت الـ 3 مليون مشاهدة وذلك بعد 5 أيام من طرحها.


الأغنية من كلمات هاله الزيات، الحان محمود الخيامي، غيتار و لحن الصولو : احمد حسين.

 


 

 


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