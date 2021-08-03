الثلاثاء 03-08-2021
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الثلاثاء، 03-08-2021 11:57 ص

عمر كمال ينفي هجومه على محمد رمضان بسبب نمبر وان

عمر-كمال


الوكيل الإخباري - نفى المطرب عمر كمال أن يكون قد هاجم محمد رمضان، وأكد أنه "ليس نمبر وان" وذلك خلال لقائه مع الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة "الرشيد"، وهو اللقاء الذي من المفترض أن يُعرض يوم الجمعة المقبل.

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وكتب كمال عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "الكلام ده غلط، وأنا مقولتش كده على محمد رمضان خالص لا ومعرفش جابو التصريح ده منين؟ أنا قولت لقب نمبر وان في المطلق غلط مينفعش أقول نمبر وان في التمثيل على حد".


وأضاف: "عادل إمام والسقا وهنيدي وغيرهم مع حفظ الألقاب موجودين، ومينفعش أقول نمبر وان في الغنا وعمرو دياب وفؤاد ومنير وحماقى وتامر وغيرهم موجودين مع حفظ الألقاب ومحمد رمضان له كامل الحرية يقول اللي هو عاوزه، وأنا بحبه وباحترمه لكن مقولتش إنه لا يستحق، ولا هاجمته، أنا بحب محمد رمضان جداً، وعمري ما أقول عليه الكلام ده".

 

المصدر - لها


 




 

 


 

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