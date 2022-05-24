غادة رجب باخر اطلالة لها -صور

الوكيل الإخباري-أحدثت الفنانة المصرية غادة رجب بلبة بآخر إطلالاتها بين المتابعين الذين تداولوا صورها عبر صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الإجتماعي معبرين عن إسهجانهم بوزنها الزائد وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ70.



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وكانت قد طرحت رجب أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "في حياتنا" والتي أهدتها للممثل الراحل سمير غانم، وزوجته دلال عبد العزيز، وجميع الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا.

وتقول كلمات الأغنية:

في حياتنا في ناس حوالينا عايشين ليهم تأثير

شايفينهم هنا بعنينا .. عملوا علشانا كتير

وفي ناس في غيابها حضور .. اسمها مكتوب بالنور

محفورة بذكري مابينا .. شايفينها في كل مكان

اصحابي وعيشت معاهم .. احساس بدفا وامان

لو غابوا قلوبهم سابوا كلام

بيرن يحن يخلي القلب يروق

لو راحوا في قلبي جراحه تطيب



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