غدير السبتي تتعرض لإصابة في موقع تصوير مسلسلها الجديد

الوكيل الإخباري - تعرّضت الممثلة الكويتية غدير السبتي لإصابة في أسنانها عبارة عن كسر مفاجئ وذلك خلال استعدادها لتصوير أحد مشاهدها في مسلسلها الجديد.

اضافة اعلان

وكشفت السبتي في مقطع فيديو عبر صفحتها في موقع للتواصل الاجتماعي بأنها كانت زارت عيادة طبيب أسنان لتزويد أسنانها من الأمام وذلك بشكل مؤقت وليس دائماً ولكنها لم تنتبه لتعليماته من حيث طريقة تناول الطعام الأمر الذي أدى إلى الإصابة.

وأضافت الممثلة الكويتية بأنها ابتكرت حلاً لمعالجة هذا الموقف الصعب فاستخدمت مبرداً كي تساوي أسنانها لأنها كسرت على هيئة "هلال"، فقامت بمعالجتها مؤقتاً كي تصور مشهدها.

وأشارت من داخل عيادة الطبيب إلى أنها ذهبت إلى عيادته في اليوم التالي لمعتالجة أسنانها بشكل كامل كي لا يتكرر الموقف نفسه معها مرة ثانية.

المصدر - الفن