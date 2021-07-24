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السبت، 24-07-2021 04:43 م

فضل شاكر يطرح ​عايشين ومش عايشين - فيديو

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الوكيل الإخباري - أطلق الفنان اللبناني، فضل شاكر، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، أغنيةً جديدةً بعنوان “عايشين ومش عايشين”، على قناته الرسمية في “يوتيوب”.

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وروّج الفنان اللبناني للأغنية الجديدة من خلال تغريدةٍ نشرها على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها “عايشين ومش عايشين على يوتيوب”.


وحصدت الأغنية الجديدة آلاف المشاهدات، ونالت إعجاب عشّاق النجم اللبناني.
وأغنية “عايشين ومش عايشين”، من كلمات رؤوف رأفت وألحان أحمد العمر ومحمد الأيوبي، وتوزيع عمرو الخضري، وإنتاج ماجد سليمان.


وكان الفنان اللبناني قد طرح قبل مدّة أغنية “لسة الحالة ماتسرش”، والتي تعاون فيها مع الشاعر حسام سعيد إسماعيل، والملحن محمود أنور.

يُذكر أنّ فضل شاكر يعيش حاليًا في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، هربًا من الأحكام القضائية الصادرة بحقه بتهمة التدخل والمشاركة في أعمال إرهابية قام بها بعض الإرهابيين.

 

 

 

المصدر - 218 

 




 

 


 

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