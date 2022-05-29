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الأحد، 29-05-2022 06:30 ص

فنانة مصرية تثير جدلاً واسعاً في الكويت

الكويت 2


الوكيل الإخباري - تتعرض الفنانة المصرية هبة الدري، المقيمة في الكويت، إلى هجوم لاذع على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو لأغنية تعريفية بالشخص، وصفت خلالها دولة الكويت بـ"المحافظة".

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وظهرت الدري في مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء وحسابات معنية بأخبار المشاهير، تتمايل على أغنية "دا اسمي الثلاثي بالكامل"، الأغنية التي تشير بكلماتها إلى تفاصيل حول هوية وموطن الشخص، والتي حرص كثير من مشاهير "تيك توك" على تطبيق كلماتها على أنفسهم ونشرها في مقاطع فيديو ، حسب "روسيا اليوم".


وأشارت الدري في الأغنية إلى عمرها ودراستها وعملها وبرجها وموطنها الأصلي الذي تنحدر منه والدولة التي تسكن فيها وهي الكويت، إلا أنها أساءت التصرف، حسب المتابعين، في هذا الموضع بالتحديد، عقب ذكر اسم الكويت وإرفاقه بكلمة "محافظة" التي تأتي في سياق الأغنية.


وانهالت التعليقات الناقدة ضد الفنانة الدري، وطالبها النشطاء بتفسير ما قصدته بهذه المفردة، بل وتقديم اعتذار شخصي عن هذا التصرف.


ودفعت تلك الانتقادات الفنانة هبة للرد، حيث أبدت دهشتها من الهجوم الواسع الذي تعرضت له، وقالت إن "الأغنية قديمة وقامت بتطبيقها على الفيديو، وإنها قصدت بمحافظة الكويت عاصمة الكويت وهي مدينة الكويت ولم تقصد أن دولة الكويت محافظة".


وخرجت الدري في مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، وأكدت أن "القضية أخذت أكبر من حجمها، وطالبت من هاجمها بقسوة بالتروي قليلاً وعدم الدخول في النوايا".

 

البيان


 




 

 


 

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