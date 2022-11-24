فنانة مصرية شهيرة تم احتجازها في المستشفى للعلاج - صورة

الوكيل الإخباري - كشف موقع "القاهرة 24" تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام بعد نقلها للمستشفى.

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وأفادت المصادر لموقع "القاهرة 24"، بأن الفنانة أنغام أجرت عملية جراحية في الرحم، في أحد المستشفيات في منطقة المهندسين، وترتب على تلك العملية مضاعفات خطيرة.



وحسب الموقع المصري، فقد تبين أنها تعرضت لمضاعفات طبية ترتب عليها إصابتها بشلل في الأمعاء واستئصال للرحم.



وقالت إدارة الفنانة المصرية إن أنغام تعرضت الفنانة لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، ونرجو من كل محبي أنغام بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

روسيا اليوم