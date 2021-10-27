فهد الهاشمي يكشف عن تفاصيل برنامجه الجديد

الوكيل الإخباري - يقدم الإعلامي فهد الهاشمي برنامجاً جديداً بعنوان With Stars أو مع النجوم، على تلفزيون الآن، وهو برنامج إخباري فني يقرب الجمهور من كل مستجدات وأخبار مشاهير العالم، بعدما حققت برامجه من هذا النوع أكثر من 90 مليون مشاهدة على التلفزيون المغربي وقناته على اليوتيوب، ليقرر بعد ذلك نقل برنامجه إلى تلفزيون الآن من جديد.

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وضيوف ثاني حلقة عرضت من برنامج "مع النجوم" هم النجمان السوريان ديمة الجندي التي تحدثت لأول مرة عن مسلسل "السنونو" الذي يُعرض حالياً، وأويس مخللاتي الذي كشف عن تفاصيل برنامجه الجديد المخصص للطبخ.

كذلك الطفلة الممثلة المغربية لينا أكدور التي تحدثت من خلال البرنامج عن كواليس لقائها بسعد لمجرد، والفنانة المغربية فرح الفاسي التي أفصحت عن سبب إعجابها بتيم حسن، والإعلامي اللبناني المثير للجدل إيلي باسيل الذي وجه انتقادات لاذعة من برنامج "مع النجوم" لنادين نسيب نجيم بسبب لقائها في مهرجان الجونة وأخبار أخرى.



يُشار إلى أن برنامج مع النجوم، هو فكرة، إعداد وتقديم فهد الهاشمي بمشاركة آلاء الحلبي، وتحت إشراف السيدة رانيا صياح، ويُعرض كل يوم أحد على تلفزيون الآن.

المصدر - نواعم

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