الجمعة 11-06-2021
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الجمعة، 11-06-2021 09:38 ص

فيديو.. سامو زين يطرح كليب «حبيتو»

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الوكيل الإخباري - طرح النجم ساموزين، فيديو كليب أغنيته الجديدة «حبيتو» عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والتى دارت قصتها حول حالة رومانسية وحب بينه وبين حبيبته.

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أغنية «حبيتو» من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وهي المرة الأولى التى يتعاون فيها مع شخص يلحن ويكتب ويوزع له . 

 

 

«سامو» اعتاد خلال السنوات الماضية أن يقدم أغنية خاصة رومانسية في عيد الحب، ولكنه ابتعد السنة الماضية بسبب الظروف والأجواء في العالم العربي بسبب جائحة كورونا وتواجده في ألمانيا.


وعمل «سامو» خلال الفترة الماضية على تقديم الأغنيات الجديدة ومنها «حورية في جزيرة» و«أخطبوطا مش عنكبوتا»، أغنية «حورية فى جزيرة»، من كلمات محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبدالهادي.

 


المصدر - الوطن 

 

 




 

 


 

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