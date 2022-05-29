فيديو.. محمد رمضان يطرح كليب بلالين

الوكيل الإخباري-طرح الفنان المصري محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة "بلالين" وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.

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ويقول مطلع الأغنية: "دخولنا مرعب خلي الكل يركن، وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم، ماليش اخر من الآخر انا متحكم، هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم، ياه جامد انا كده من يومي، نسخة واحدة وهما قلدوني، بالاسطورة انا لقبوني، صعبة عليكوا انكوا توصلولي.



وكان نشر محمد رمضان فيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي يوثّق قيام رجل الأعمال نجيب ساويرس، بزيارته أثناء تصوير كليب أغنيته "بلالين".

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