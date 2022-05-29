الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أمين عام السياحة يتفقد الجمعيات الخيرية المشاركة برحلات أردننا جنة

الحكومة تكشف عدد اصابات كورونا خلال أسبوع

بدء فعاليات التمرين العسكري الموج الأحمر/ 5

العثور على جثة شخص ملقاة على الأرض في السعودية

الحكومة تحدد موعد إعلان مؤشرات الفقر في المملكة للعام 2021/ 2022

وفاة شخص سقط عن عمارة في وسط البلد

هام من التربية لحملة شهادة الثانوية العامة غير الأردنية

مساعٍ لتسيير رحلات جوية مباشرة بين الأردن وجورجيا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

الضمان يتيح دفع مستحقات المنشآت والأفراد عبر خدمة “CLIQ” وبدون أية رسوم

الأحد، 29-05-2022 03:55 م

فيديو.. محمد رمضان يطرح كليب بلالين

Egyptian-actor-Mohammed-Ramadan-_1735c10ce48_large


الوكيل الإخباري-طرح الفنان المصري محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة "بلالين" وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.

اضافة اعلان

 

ويقول مطلع الأغنية: "دخولنا مرعب خلي الكل يركن، وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم، ماليش اخر من الآخر انا متحكم، هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم، ياه جامد انا كده من يومي، نسخة واحدة وهما قلدوني، بالاسطورة انا لقبوني، صعبة عليكوا انكوا توصلولي.

 

وكان نشر محمد رمضان فيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي يوثّق قيام رجل الأعمال نجيب ساويرس، بزيارته أثناء تصوير كليب أغنيته "بلالين".

 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-07-31_20-22-31_100066-730x438

راغب علامة يغني في مصر

Red-Carpet

شاهد .. منع مخرج كندي من المرور على السجادة الحمراء بمهرجان كان بسبب حذائه

04-09-21-473094232

صور- سعر فستان منى زكي يثير ضجة في مواقع التواصل

_315x420_6db789b9c7d7c658b83081438c5c2b18581da9b99f116ea241a657a174e6feff

شيرين ترد على أنباء عودتها لحسام حبيب

الكويت 2

فنانة مصرية تثير جدلاً واسعاً في الكويت

1811269_0

إعلامي يُهاجم شيرين عبد الوهاب .. فيديو

أخبار متعلقة
الكويت 2

فنانة مصرية تثير جدلاً واسعاً في الكويت

WhatsApp Image 2022-05-26 at 2.06.40 PM

فيديو .. ابو عصام يثير جدلا بعلاج لـ " جدري القرود "

55555555555

محمد رمضان يعلن عن فيلمه الجديد

2019_5_9_18_33_42_631

فيديو .. أحمد سعد يؤدي مناسك العمرة

200374

فيديو .. إعلامية كويتية توجه رسالة إلى محمد رمضان

133-104820-separation-yasmine-sabry-ahmed-abuhashima_700x400

ياسمين صبري تتخطى الطلاق وتظهر بفيديو جديد