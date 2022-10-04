فيلم الهيبة.. يحصد النجاح من الدراما إلى السينما - صور

الوكيل الإخباري - بالرغم من بدء عرضه في السينمات منذ أيام، إلا أن فيلم الهيبة كما المسلسل يلاقي أصداء إيجابية عالية حيث وصلت تقييمات الناس على غوغل لنسبة 96% إعجاب بالفيلم.

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على مدار السنوات، استطاعت سلسلة الهيبة الحفاظ على مكانتها وسط الجمهور بأجزائها الخمسة والتي انتهت بالهيبة الجبل، والآن يودع الجمهور "جبل" من خلال السينمات في إطار تشويقي مختلف عن فكرة وأجواء المسلسل إبتداءً من مكانه بين تركيا وأوروبا وتنوع اللغات فيه والتأثيرات البصرية إلى العلاقات التي تجمع نجومه من ناحية مختلفة.

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