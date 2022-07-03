قائمة بأسماء وثروات أبرز مصممي الأزياء في العالم

الوكيل الإخباري-من المعروف أن العمل في مجال الأزياء والموضة، يعدّ من أعلى المجالات دخلاً، ويتطلب إلى جانب الذوق الرفيع في تنسيق وإختيار الإطلالات، أسلوب حياة فاخر لدى الأشخاص.

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في هذا المقال، سوف نعرض لكم قائمة بأغنى مصممي الأزياء في العالم، وكم تبلغ ثروتهم:





ألكسندر غريندن بارتيل:

رجل أعمال برازيلي أطلق بالشراكة مع شقيقه عملاقة غريندن للأزياء، وتقدر تثروته بـ 2.4 ملياري دولار أميركي.



موتشيا برادا:

سيدة أعمال إيطالية، وهي المصصم الرئيسي في مجموعة برادا وتقدر ثروتها بـ 2.6 ملياري دولار أميركي.



ماري كيت وآشلي أولسن

وهما توأم، تمتعتا بشهرة واسعة في عالم السينما والتلفزيون وإنطلقتا منها إلى عالم الموضة، وتمتلكان الآن خط إليزابيث وجيمس ومجومعة "ذا روو"، وتقد ثروتهم بحوالي 550 مليون دولار أسترالي.





روبرتو كافالي

وهو رجل أعمال إيطالي، وصاحب العلامة التجارية المعروفة "روبرتو كافالي" وتقدر ثروته بحوالي الـ 688 مليون دولار أسترالي.



مايكل كورس

وهو رجل أعمال أميركي، صاحب العلامة التجارية "مايكل كورس"، ويهتم بشكل خاص بالجلديات. ثروته لا تزال بطور النمو، ولكنها تبلغ حتى الآن حوالي الـ 825 مليون دولار أسترالي.





كالفين كلاين

وهو رجل أعمال أميركي، ثروته لا تزال في طور النمو، وتبلغ حتى عامنا الحالي حوالي الـ 991 مليون دولار أسترالي.



دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا

هذا الثنائي الإيطالي جمعا موهبتهما وشكلا العلامة التجارية الشهير دولتشي آند غابانا، والتي اصبحت واحدة من أنجح العلامات التجارية. وتبلغ ثروتهما حتى يومنا هذا حوالي الـ 2.33 مليار دولار أسترالي.



رالف لورين

قام رالف لورين بإدارة علامته التجارية الأميركية الشهيرة منذ 50 عاماً، وامتاز بالإطلالات الكاجوال. وتصل قيمة ثروته حتى الآن حوالي الـ 11.2 مليار دولار أسترالي.



جورجيو أرماني

رجل أعمال إيطالي، وتعد ثروته الهائلة دليل واضح على نجاحه، حيث تبلغ حتى الآن حوالي الـ 12.4 مليار دولار أسترالي.





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