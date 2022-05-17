كريم محمود عبد العزيز يستذكر والده الراحل .. وهذا ما قاله !

الوكيل الإخباري-نشر الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز صورة له مع والده الراحل محمود عبد العزيز وشقيقه محمد على وسائل التواصل الاجتماعي وعلق على الصورة قائلاً: "ذكريات لا تنسى".





اضافة اعلان

الصورة حازت على عدد كبير من الاعجابات وعلق المتابعون متمنين الرحمة للممثل الراحل.



وكان شارك الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز ضمن السباق الرمضاني الماضي بالمسلسل الإذاعي "هاني موون" والذي حقق نسب استماع كبيرة منذ بداية اذاعته، وقد علمنا بأن كريم حصل على 950 ألف جنيه مقابل قيامه ببطولة المسلسل خاصة بعد نجاحه بفيلم "موسى" وفيلم "من أجل زيكو" الذي تصدر الموسم.





الفن