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الأربعاء، 14-10-2020 11:07 ص

لآخر العمر يجمع وائل رمضان ورنا شميس

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الوكيل الإخباري _  يستعد كل من الفنانيين السوريين وائل رمضان ورنا شميس، لاداء دور البطولة في فيلم "لآخر العمر"، مع المخرج السوري باسل الخطيب.

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يشار الى ان رمضان قد إنتهى في وقت سابق من المشاركة في بطولة مسلسل "شارع شيكاغو"، بينما إفتتحت شميس موسمها الدرامي بالمشاركة في مسلسل "بنات الماريونت" .

 

 

المصدر : الفن 

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