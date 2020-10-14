لآخر العمر يجمع وائل رمضان ورنا شميس

الوكيل الإخباري _ يستعد كل من الفنانيين السوريين وائل رمضان ورنا شميس، لاداء دور البطولة في فيلم "لآخر العمر"، مع المخرج السوري باسل الخطيب.

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يشار الى ان رمضان قد إنتهى في وقت سابق من المشاركة في بطولة مسلسل "شارع شيكاغو"، بينما إفتتحت شميس موسمها الدرامي بالمشاركة في مسلسل "بنات الماريونت" .

المصدر : الفن

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