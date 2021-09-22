لقاء طريف يجمع روجينا وأحمد زاهر ويصبح تراند - فيديو

الوكيل الإخباري - فاجأ النجم أحمد زاهر زميلته وصديقته النجمة روجينا بحضوره من خلفها أثناء حديثها مع الصحافيين على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية.



وحرص النجم المصري على توجيه التحية لروجينا أثناء ردّها على أسئلة الصحافيين ومازحها بالقدوم من خلف رأسها وكأنه يفاجئها ليقول لها: "يا عمري" لتلتف بسرعة وتردّ عليه "توحة" وبارك لها على تكريمها في المهرجان.

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تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الموقف الطريف على السجادة الحمراء وأشادوا بالصداقة المميزة التي تجمع بينهما وبالروح العفوية والتلقائية التي تظهر بوضوح للجميع في مختلف المناسبات.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الطريف، واعتبر العديد منهم أن ردّ فعل روجينا السريع لمنع زاهر من الاقتراب منها عفوي وهو ما نال إعجاب الآلاف من المتابعين.





المصدر - لها