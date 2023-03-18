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السبت، 18-03-2023 04:22 م

ما حقيقة تقديم أصالة تتر هذا المسلسل الرمضاني؟

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الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن تقديم المطربة السورية أصالة تتر مسلسل "تلت التلاتة" الذ تخوض به الفنانة غادة عبدالرازق سباق الدراما الرمضاني.

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وفي رده الأول على تلك الأخبار أكد منتج المسلسل ممدوح شاهين في تصريح خاص لـ"لها" أن كل ما أثير مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول التعاقد مع أصالة لغناء تتر مسلسل "تلت التلاتة" للفنانة غادة عبد الرازق، غير صحيح ولم يتم التعاقد مع اصالة أو أي مطربة أخرى لغناء التتر.


وعن سبب عدم التعاقد مع أي من المطربين لغناء التتر أكد شاهين أن السبب في ذلك هو أنه لا يوجد تتر ممغنى للمسلسل، بل سيكون عبارة عن موسيقى فقط دون عناء.


يذكر أن مسلسل "تلت التلاتة" مكون من 15 حلقة، ويُشارك في بطولته بجانب غادة عبد الرازق، كل من محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، ليلى أحمد زاهر وآخرين، وهو من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

 

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