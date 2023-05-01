الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

مفيد عاهد نهار.. مبارك الماجستير

الرئيس الفلبيني: بلادي لن تصبح نقطة انطلاق لعمل عسكري لأي جهة

ضبط سائقي مركبتين هددا السلامة العامة على الطريق - فيديو

الأردن يبحث مقترح تأسيس وكالة عربية للدواء في الرياض

فصل 42 طالبا من الجامعة الهاشمية على إثر مشاجرة الخميس

أسعار الفائدة.. الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وأزمة المصارف تثير المخاوف

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروعا لدعم مشاركة الشباب خارجيا

ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق خو لسحب كميات كبيرة من المياه

ولي العهد للعمال: كل عام وأنتم بخير

الملكة: عيد عمال سعيد

الإثنين، 01-05-2023 10:53 ص

مجدداً .. شيرين تظهر من داخل المستشفى وهذه حالتها الصحية !

643


الوكيل الإخباري- ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بمقطع فيديو من داخل  المستشفى بعد سقوطها على المسرح في حفلها الأخير بدبي .

اضافة اعلان

 

وبالتفاصيل من خلال مقطع فيديو الذي نشره موقع ET بالعربي ظهرت شيرين بصحة جيدة وقد غادرت المستشفى بعد اجراء الاسعافات اللازمة لها  .  

 

وكان قد اكد مدير اعمالها بتصريحات سابقة انها بصحة جيدة قائلاً :" خرجت من المستشفى بعد شوية فحوصات وإشاعات على رجليها.. بعد ما تحاملت على نفسها عشان تكمل الحفل بنجاح.. شكراً بجد على كل الحب والدعم دة"

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-05-01 at 13.14.09

وفاة الفنان المصري مصطفى درويش

img-220201081816-70-nawal-new-1

تتويج نوال الزغبي بأيقونة الموضة في دبي

99

الموت يفجع الفنانة مايا نصري

WhatsApp Image 2023-04-30 at 15.45.00

نادين الراسي تنهار بعد سماع صوت شقيقها جورج.. وتكشف لاول مرة كيف تلقت الخبر-فيديو

2092246_0

هذا ما قاله مدير أعمال شيرين عبد الوهاب عن حالتها الصحية

تامر-وبسمة3

أول ظهور لبسمة بوسيل بعد انفصالها عن تامر حسني -صورة

أخبار متعلقة
2092246_0

هذا ما قاله مدير أعمال شيرين عبد الوهاب عن حالتها الصحية

2023_4_26_13_21_21_126

حقيقة حمل الفنانة شيرين عبد الوهاب

20170116020625625

شيرين تخطط لمفاجأة خلال حفلها في دبي

5870578_1654349925

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف سبب غيابها عن السوشيال ميديا