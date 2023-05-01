مجدداً .. شيرين تظهر من داخل المستشفى وهذه حالتها الصحية !

الوكيل الإخباري- ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بمقطع فيديو من داخل المستشفى بعد سقوطها على المسرح في حفلها الأخير بدبي .

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وبالتفاصيل من خلال مقطع فيديو الذي نشره موقع ET بالعربي ظهرت شيرين بصحة جيدة وقد غادرت المستشفى بعد اجراء الاسعافات اللازمة لها .

وكان قد اكد مدير اعمالها بتصريحات سابقة انها بصحة جيدة قائلاً :" خرجت من المستشفى بعد شوية فحوصات وإشاعات على رجليها.. بعد ما تحاملت على نفسها عشان تكمل الحفل بنجاح.. شكراً بجد على كل الحب والدعم دة"