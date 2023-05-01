مجدداً .. شيرين تظهر من داخل المستشفى وهذه حالتها الصحية !

الوكيل الإخباري- ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بمقطع فيديو من داخل المستشفى بعد سقوطها على المسرح في حفلها الأخير بدبي .
وبالتفاصيل من خلال مقطع فيديو الذي نشره موقع ET بالعربي ظهرت شيرين بصحة جيدة وقد غادرت المستشفى بعد اجراء الاسعافات اللازمة لها .
وكان قد اكد مدير اعمالها بتصريحات سابقة انها بصحة جيدة قائلاً :" خرجت من المستشفى بعد شوية فحوصات وإشاعات على رجليها.. بعد ما تحاملت على نفسها عشان تكمل الحفل بنجاح.. شكراً بجد على كل الحب والدعم دة"
♨️بعد وقوعها على المسرح في حفل دبي، ET بالعربي رافق #شيرين_عبدالوهاب حصريا في المستشفى.. والتفاصيل الحصرية لإصابتها ننقلها لكم في هذا التقرير 👇https://t.co/DhLgyhuW0k pic.twitter.com/3mjpPnR0qI— ET بالعربي (@ETbilArabi) April 30, 2023