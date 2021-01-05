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الثلاثاء، 05-01-2021 11:38 ص

محمد رمضان في أول ظهور له خلال كواليس مسلسله الجديد.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة، عبير صبري، أول صورة للفنان المصري محمد رمضان، في كواليس مسلسل "موسى" بعد استكمال تصويره، عقب قرار نقابة الممثلين المصريين حفظ التحقيق معه في قضية التطبيع مع إسرائيل، وعودته لمزاولة عمله.

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ونشرت عبير صبري، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة تجمعها بالفنانين محمد رمضان، ورياض الخولي، وقالت: "موسي رمضان 2021 إن شاء الله النجم محمد رمضان، الأستاذ الكبير رياض الخولي، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج العالمي محمد سلامه، وإنتاج سينيرجي".

 

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا السبت الماضي، ذكرت فيه أنها "قررت حفظ التحقيق معه والاكتفاء بفترة إيقافه عن التمثيل، واستكمال تصوير مسلسله "موسى" ليعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2021.


ومن المقرر عرض مسلسل "موسى" في شهر رمضان، ويشهد على أول لقاء فني يجمع بين محمد رمضان والفنانة المصرية سمية الخشاب.

 


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