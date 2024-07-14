محمد رمضان يعتذر لـ "الشاب المصفوع"

الوكيل الإخباري- قدّم الفنان المصري محمد رمضان اعتذاراً رسمياً إلى الشاب الذي قام بصفعه، في واقعة أثارت جدلاً في الأيام القليلة الماضية، لا سيما بعد أيام من واقعة مشابهة للنجم عمرو دياب.



ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، أكد فيه اعتذاره للشاب كريم شلبي (17 عاماً)، وأرفق تعليقاً مع الفيديو كتب فيه: "الاعتراف بالخطأ من شيم الكبار".



وقال رمضان في الفيديو، بعد توجيه شكره لجمهوره الذي سانده ودافع عنه، إنه يعترف بخطئه، ويقدم اعتذاره للشاب وعائلته.



واعترف رمضان بعدم تحكمه في غضبه، وقيامه بصفع الشاب، واصفاً إياها بصفعة بسيطة، لكنها تسببت في إزالة القبعة والنظارة من على رأس الشاب المصفوع.

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