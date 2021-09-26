محمد محسن وهبة مجدي يرزقان بطفلهما الثاني موسى - صور

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان محمد محسن على حسابه الخاص بموقع تبادل بـ"إنستغرام" وصول نجله الثاني من زوجته الفنانة هبة مجدي.



وكتب محسن قائلاً: "الحمد لله رب العالمين.. أكرمنا ربنا ورزقنا مولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم".



وبطريقة جديدة أعلن محمد محسن عن الاسم الذي أطلقه على ابنه حيث كتب الآية القرآنية "وألقيت عليك محبة مني، ولتصنع على عيني"، ليعلن محسن اسم مولوده الثاني موسى محمد محسن.

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يذكر أن محمد محسن وهبة مجدي كانا قد رزقا بطفلتهما الأولى التي أطلقا عليها اسم دهب وذلك منذ أربع سنوات.



كما أعلنت هبة مجدي عن وصول ابنها الثاني وذلك عبر صورة نشرتها على حسابها الخاص على "إنستغرام" ظهرت فيها وهي تقف أمام غرفة ابنها وكتب على الغرفة "مرحبا طفلي ولد" باللغة الإنجليزية لتعلق عليها قائلة: " الحمد لله حمداً كثيراً موسى محمد محسن يارب احفظه وبارك فيه واحفظ اولادكم جميعاً.. ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١".





المصدر - لها