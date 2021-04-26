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الإثنين، 26-04-2021 12:12 م

محمد منير يتألق بحفل غنائي وهو جالس على كرسي!.. صور

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الوكيل الاخباري - أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية رمضانية على مسرح النافورة للفنان محمد منير برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية.

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تألق محمد منير في الحفل الغنائي، الذي أحياه على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وغنى وهو جالس على كرسي.


وصعد منير على مسرح الحفل بأغنية "ياعروسة النيل" وبعدها "ياليلة عودي"، وأعقبها مجموعة من أشهر أعماله الغنائية.


وخلال الحفل الذى حضره السفير سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة وعدد من الشخصيات العامة، احتفل محمد منير بذكرى تحرير سيناء موجها التهنئة لجميع المصريين حيث قدم أغنية "عروسة النيل" وأهدى تحيه لفلسطين وشعبها بأغنية "العمارة" التي ردد معه الحضور كلماتها. كما قدم مجموعة من أعماله الشهيرة التي باتت علامات بارزة في تاريخ الإبداع المعاصر، وهي: غريبة، يا سمرا، حتى حتى، أحمر شفايف، فينك يا حبيبي، أنا رايق، علموني عنيكي، ابن ماريكا، الكون كله بيدور، الرزق على الله، واشكي لمين.



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