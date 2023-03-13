مخرج "ضرب نار" يكشف سراً عن تطورات أحداث المسلسل

الوكيل الإخباري- كشف المخرج مصطفى فكري أن القائمين على مسلسل "ضرب نار"، الذي يجمع بين النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها النجم أحمد العوضي في موسم رمضان 2023، قرروا تقديم جزءين من المسلسل بسبب تشعّب أحداثه.

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وقال فكري في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" إن "الفرق بين غزل والخديوي في مسلسل "اللي مالوش كبير"، وبين مهرة والكوماندا في "ضرب نار" كبير جداً، عندنا تفاصيل كتيرة، والشخصية تتغير طول الأحداث، لدرجة إننا فكرنا نقسم المسلسل جزءين". وأضاف: "التحدي هذا العام أكبر بكثير، لأن أول مرة كان التحدي هو المنافسة في رمضان قبل الماضي بعمل لنجمين، وهذه المرة نبني على النجاح السابق، وهذا أصعب".



وتحدث فكري عن تجربة التعاون مع ياسمين في ثلاثة مسلسلات قائلاً: "أنا من عشاق ياسمين من زمان، وأول مرة كان نفسي أشتغل معاها وقت تغيير جلدها من كوميديانة إلى الدراما وكان حلم، والسنة دي تحدي كبير لوجود نجمين في العمل، وقصة الحب هذه المرة مختلفة تماماً".



يُذكر أن أحداث مسلسل "ضرب نار" تدور حول شخصية "مُهرة"، التي تقدّمها ياسمين عبد العزيز، وهي فتاة شعبية من شبرا، و"جابر أبو شديد"، التي يؤديها أحمد العوضي، وهو قادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتتح ورشة عمل في شبرا.





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