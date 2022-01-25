مشاهد مؤثرة من جنازة الراحل بسام الملا

الوكيل الإخباري - ودعت دمشق المخرج بسام الملا بتشييع مهيب من مسجد الأكرم يوم الاثنين، بحضور أسرته وعدد كبير من محبيه والنجوم في الوسط الفني الذين حرصوا على حضور جنازته ووداعه.

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لم يتمكن ابنا الراحل شمس وآدهم تحمل الفراق، وظهر كل منهما في حالة انهيار أثناء تشييع جنازة والدهما وسط مواساة ومساندة كبيرة من أصدقائهما الذين سعوا لتخفيف معاناتهما ومواساتهما.







وكذلك حضر الجنازة مجموعة كبيرة من النجوم السوريين من بينهم دريد لحام، منى واصف، عباس النوري وبسام كوسا، وميلاد يوسف، شكران مرتجى، وفاء موصلي، مصطفى الخاني والكثير غيرهم.

وتتلقى عائلته العزاء بصالة دار السعادة بالمزة، ومن المتوقع أن يشهد عزاء المخرج الراحل حضور كبير للنجوم نظرا لقيمته الفنية الكبيرة، وإشتهر مخرج مسلسلات البيئة الشامية بالكثير من الأعمال ومن بينها باب الحارة، الخوالي أيام شامية وغيرها.





لها