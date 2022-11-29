مصدر يكشف تفاصيل جديدة بقضية منة شلبي

الوكيل الإخباري-منذ القبض على الفنانة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات والجدل لا يزال مثاراً حول القضية خاصة بعد الإفراج عنها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه من دون إخضاعها لتحليل المخدرات وعدم حبسها احتياطياً مثلما يحدث في معظم القضايا المتعلقة بضبط مواد يشتبه في كونها مخدرات.



وكشف مصدر قضائي لموقع " لها " في تصريحات صحافية، أن النيابة تعاملت بمنهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه لا يُحبس في التعاطي إلا من يُضبط بكميات تكون للإتجار عادة.

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وأضاف المصدر أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة، وغير مرتبط بقرينة أخرى مثل قيادة سيارة، أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.



وعن عدم إجراء تحليل تعاطي المخدرات لمنة شلبي، أكد المصدر أن" النيابة لم تأمر بإجراء التحليل للفنانة لأنها كانت قادمة من الخارج، وأن إجراء التحليل لها إن أسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر".



وأشار إلى أن تعاطي المخدرات خارج مصر ليس مناط عقاب، لأنها تكون قد تعاطت المخدرات في دولة لا تُعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه.



وشدد المصدر القضائي على أنه لا يتصور عقلاً ولا منطقاً، أن يعامل أي شخص أمام جهات التحقيق معاملة تختلف عن غيره ممن اتهم بارتكاب ذات الجرائم، وأن الجميع أمام القانون سواسية.



وتسبب توقيف الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بعد ضبطها بحيازة مخدرات، في توجه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى مقر المحكمة التي أوقفت الفنانة لاستقبالها.



وعبّر زكي عن غضبه من تداول الصحافة لأزمة منة شلبي، مشيراً إلى أن ما حصل فعل غير حضاري، مؤكداً أنه يعتبر ما حدث للفنانة انتهاكاً صارخاً لخصوصيتها.



من ناحيته، نفى محامي نقابة المهن التمثيلية شعبان سعيد الذي رافق منة خلال التحقيقات ما يتم تداوله حول هذه الأزمة، وأوضح في تصريحات صحافية أن النيابة العامة تواصل التحقيقات، ولا توجد مستجدات، ويأمل بأن تنتهي الأزمة بصدور حكم بأنه ليس هناك وجه للدعوى، والتأكد من عدم ملكيتها لهذه المضبوطات سوى علبة مستحضر التجميل.



وكانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سدّدت ضماناً مالياً قدره 50 ألف جنيه.



وتلقت النيابة إخطاراً بضبط الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج يوم الخميس الماضي، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشاً دقيقاً أسفر عن العثور فيها على مواد يُشتبه بكونها مخدرات، فأُُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.



وورد للنيابة العامة محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبُت فيه أن المتهمة قد حازت تلك المواد بقصد التعاطي.



وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلّتها باستجواب المتهمة في ما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

وأمرت النيابة العامة بإرسال المواد المضبوطة بحوزة الفنانة الى مصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.

