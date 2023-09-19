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الثلاثاء، 19-09-2023 08:13 ص

ممثلة تركية شهيرة تنهي حياتها - صور

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الوكيل الاخباري - اهتز عالم الفن بالخبر المحزن عن النجمة التركية ميرفي كيالب، التي أنهت حياتها أمس الاثنين عن عمر ناهز 36 عاما.

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وانتحرت الممثلة، الذي ظهر في العديد من المسلسلات والأفلام التركية أبرزها مسألة شرف والمحارب، التي لاقت رواجا كبيرا بين الجمهور، في محل إقامتها بمنطقة دالامان في ولاية موغلا، بإطلاق النار على رأسها بمسدس مرخص يعود لوالدها.


وعند سماع صوت طلقات نارية قادمة من شرفة الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع غازي بدالامان، أبلغ السكان مركز اتصال الطوارئ 112. وفور التنبيه، انتقلت فرق الصحة والشرطة التركية إلى مكان الحادث.


وأثناء الفحص الذي أجراه الطاقم الطبي، تبين وفاة الممثلة السينمائية ميرفي كيالب وقامت فرق التحقيق في مسرح الجريمة، بنقل جثتها إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في موغلا لتشريحها.

 


روسيا اليوم


 




 

 


 

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