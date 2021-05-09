منى زكي تتحدث عن رأي زوجها الفنان أحمد حلمي بمسلسلها 'لعبة نيوتن'.. فيديو

الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية منى زكي عن رأي زوجها الفنان أحمد حلمي وأمنياته لنهاية مسلسلها "لعبة نيوتن".



وقالت منى خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090" إن أحمد حلمي عندما يشاهد المسلسل معها ينظر إليها بنظرات غريبة قائلة: "بيبرقلي، كان بيجيله لحظات أول ما الحلقة تخلص يفضل يبصلي ويقولي كويس، بس هو بيبقى مستفز من شخصية هنا".

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وأضافت، موضحة أنه لا يخبرها بأي شيء لكنها تشعر أنه يتمنى أن تعود هنا إلى حازم.



تدور أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" حول هنا وحازم اللذين اتخذا قرار إنجاب طفلهما في أميركا، وما يحدث لهما من مواقف تهدد حياتهما الزوجية وتغير كل شيء.



ومسلسل "لعبة نيوتن" من تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، نور إيهاب، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، آلاء سنان، محمد التاجي، حنان يوسف، شادية عبد الحميد وماجدة منير.





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