من هو المخرج السوري بسام الملا ؟

الوكيل الإخباري - توفي المخرج السوري، بسام الملا، اليوم السبت، والذي ارتبط اسمه بمسلسلات البيئة الشامية، أشهرها "باب الحارة".



ونعت "نقابة الفنانين السوريين – فرع دمشق"، الملا قائلة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا”.



والملا من مواليد 13 شباط 1956، وهو مخرج سوري أخرج مسلسلات البيئة الشامية السورية، ومن أشهرها “باب الحارة”، الذي توزعت حلقاته على أكثر من 10 حلقات.



بالإضافة إلى إخراجه مسلسلات: بوابة التاريخ، قناديل رمضان، ديوان العرب، أعلام العرب.



ولديه أعمال أيضاً في برامج المنوعات كـ"الليل والنجوم، بساط الريح، داوود في هوليود".



وهو ابن الممثل أدهم الملا وأشقائه المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا.



وولديه أدهم وشمس الملا، اللذين شاركا كممثلين في مسلسل "باب الحارة".

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