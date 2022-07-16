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السبت، 16-07-2022 01:49 م

موسم الجيمرز يفتتح أنشطته وفعالياته في الرياض

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الوكيل الإخباري-شهدت مدينة الرياض مساء يوم الخميس 14 تموز2022 انطلاق أنشطة وفعاليات موسم الجيمرز الذي يُعد أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تحت شعار "بوابتك إلى العالم القادم" على مدار 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي.

ووسط حضور الآلاف من زوار الحدث العالمي تم الإعلان عن افتتاح موسم الجيمرز رسمياً بعروض ابداعية تضمنت لوحات فنية عديدة باستخدام 1,000 طائرة درون، والرسوم المتحركة، والنوافير، والألعاب النارية.

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وانطلقت فعاليات وأنشطة موسم الجيمرز عبر منافسات الرياضات الإلكترونية من خلال بطولة اللعبة الشهيرة Rocket League بمجموع جوائز يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، وبمشاركة 24 من أفضل الفرق العالمية على مدار 4 أيام، على مسرح منطقة الألعاب الإلكترونية الذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير والتجهيزات لتمنح اللاعبين والجماهير ومتابعي المنافسات على البث المباشر تجربة رياضية إلكترونية ترفيهية فريدة من نوعها. وتستمر يوم غد منافسات اليوم الثاني من البطولة والتي سيتم فيها تحديد المتأهلين لمرحلة النهائيات.


واختتمت الليلة الافتتاحية من موسم الجيمرز بالحفل الموسيقي الذي قدمه النجم المصري عمرو دياب والنجم الكولومبي J Balvin والسويديان الشهيران Sebastian Ingrosso و Salvatore Ganacci بالإضافة إلى الدي جي السعودي Elfuego. حيث قاموا جميعاً بإشعال حماس جماهير مسرح NXT LVL بالأنغام العربية الساحرة والأجواء اللاتينية المميزة بالإضافة إلى أجواء موسيقى الإليكتروهاوس الخاصة.

 

موسم الجيمرز الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية، يقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويهدف إلى تقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي، حيث يتيح لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية خوض مغامرات شخصيتهم المفضلة على أرض الواقع.

 

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