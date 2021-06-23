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الأربعاء، 23-06-2021 10:43 ص

نجل هيلدا خليفة يثير ضجة بجماله .. صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت مقدمة البرامج هيلدا خليفة صورة لإبنها شون بمناسبة عيد ميلاده الـ18 وأرفقتها برسالة وجهّتها له.

وكتبت: "جعلتني أكثر أم فخورة! في عيد ميلادك الثامن عشر، أريدك أن تعرف أنك قادر على فعل أي شيء تضعه في قلبك وعقلك، إما أن تربح أو تتعلم ولكنك لن تخسر أبدًا".

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وتابعت: "لا أستطيع أن أعدك بأن أكون هنا معك لبقية حياتك، لكن يمكنني أن أعدك بأن أحبك لبقية حياتي. عيد ميلاد سعيد Shonny! حافظ على إيمانك بالله".
وختمت هيلدا: "ملاحظة. أتمنى ألا تجعلني أضطر دائمًا إلى سرقة صور لك. فأنت تجعلها صعبة للغاية".

هيلدا متزوجة من رجل الأعمال مارك مدبر ورزقت منه بطفلين إبنها الأكبر شون عام 2003 وإبنتها الصغرى سيينا 2006.

 


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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