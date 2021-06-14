نجم ' ذا فويس كيدس' من الشهرة إلى خلف القضبان بحادثة تقشعر لها الأبدان - فيديو

الوكيل الإخباري - ألقت السلطات المصرية القبض على طفل شارك سابقا في مسابقة "ذا فويس كيدز"، بسبب حادثة غيرت مجرى حياته من حياة الشهرة، التي يحلم بها الجميع، لتضعه خلف القضبان.

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تمكنت السلطات المصرية، أمس الأحد، من ضبط الطفل معاذ عيسى، المشارك السابق في "ذا فويس كيدز" بتهمة الاعتداء على طفل آخر.



واعتدى الطفل على زميله من خلال ضربه بمفتاح اخترق جمجمته، الأمر الذي أدى إلى حدوث كسور في الجمجمة ونزيف في المخ.



وبحسب مجلة "لها" المتخصصة بأخبار الفن، "اعتدى معاذ منذ يومين على جاره بمفتاح اخترق جمجمته ونقل إثر ذلك إلى المستشفى".



وبحسب المصادر فإن الطفل المعتدى عليه في حالة حرجة جدا وخطيرة ولا يزال في العناية المركزة.



بدروها، قالت والدة الطفل المصاب، شيماء حجازي، إن "أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على الطفل معاذ عيسى، أمس الأحد، بعد هروبه عقب الحادثة، والنيابة ستستمع إلى أقواله".



ونوهت والدة الطفل إلى أن حالة ابنها حرجة وأنه يرقد في العناية المركزة وأنه خضع لجراحة عاجلة في الرأس لاستخراج جزءا من الآلة الحادة.



وبحسب المصدر، اخترق جزء من آلة حادة رأس الطفل المعتدى عليه وأدت إلى تفتت أجزاء من جمجمته، عانى بعدها من ارتفاعات كبيرة بضغط الدم.

سبوتنيك عربي





