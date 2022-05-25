نجوم الفن العربي يهنئون الأردن بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري-نشر عدد من نجوم الفن العربي عدة رسائل يهنئون فيها الأردن بعيد الاستقلال ال 76 ، من أبرزهم سيرين عبد النور ونانسي عجرم وغيرهم.



وكتب النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائلهم التي عبروا فيها عن حبهم للأردن، متمنين للمملكة دوام الخير

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ونشرت الفنانة سيرين عبد النور عبر صفحتها الخاصة على "تويتر " صورة لعلم الأردن وكتبت :"كل عام والمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعباً بألف خير دام عزك يا أردن

كما هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم المملكة ، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على " تويتر " :" في هذا اليوم الوطني، أتوجه للمملكة الأردنية الهاشمية، قيادةً وشعبًا، بأجمل الأمنيات في عيد الاستقلال. فلتكن أيامكم مليئةً بالخير والتطور والحرية ".

في هذا اليوم الوطني، أتوجه للمملكة الأردنية الهاشمية، قيادةً وشعبًا، بأجمل الأمنيات في عيد الاستقلال. فلتكن أيامكم مليئةً بالخير والتطور والحرية ❤️ #عيد_الاستقلال_76 May 25, 2022

من جهتها عبرت الفنانة اللبنانية يارا عن حبها للمملكة وكتبت عبر صفحتها الخاصة على " تويتر":"كلّ إستقلال و الاردن وأهلها بألف خير وصحة وسلام وازدهار واستقرار ان شاءالله ".