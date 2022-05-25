الأربعاء 25-05-2022
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الأربعاء، 25-05-2022 04:31 م

نجوم الفن العربي يهنئون الأردن بعيد الاستقلال

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الوكيل الإخباري-نشر عدد من نجوم الفن العربي عدة رسائل يهنئون فيها الأردن بعيد الاستقلال ال 76 ، من أبرزهم سيرين عبد النور ونانسي عجرم وغيرهم. 

وكتب النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائلهم التي عبروا فيها عن حبهم للأردن، متمنين للمملكة دوام الخير

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ونشرت الفنانة سيرين عبد النور عبر صفحتها الخاصة على "تويتر " صورة لعلم الأردن وكتبت  :"كل عام والمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعباً بألف خير دام عزك يا أردن

 




 

 


 

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